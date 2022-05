Morador do Jardim Saint Moritz ganha Vale-Compra de R$ 2 mil reais em sorteio “Mundo Record de Prêmios”

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (9), um morador de Taboão da Serra ganhou vale-compra de R$ 2 mil reais em um sorteio do Mundo Record, plataforma de entretenimento da TV Record.

Ao sortear os números na tela do programa televisivo, o CPF foi de um morador da cidade de Taboão da Serra do bairro do Jardim Saint Moritz. A escolha, por mérito de sorteio, foi ao vivo e, ainda não se sabe quem foi o ganhador desse prêmio. Essa é a segunda vez que um morador de Taboão ganha prêmio neste sorteio da Record.

O Mundo Record é de iniciativa da emissora e o público participa através de assinaturas. Em suma, se você também quer fazer parte, entre em mundorecord.com.br e assine!

Saiba Mais:

A Record TV é considerada a emissora aberta mais antiga do Brasil. No dia 27 de setembro de 2020, o canal completou 67 anos no ar com uma novidade para o público. Trata-se do Mundo Record, uma plataforma digital de entretenimento que oferece prêmios aos seus assinantes.