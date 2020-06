Moradora de Taboão da Serra ganha prêmio de R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista

Direto da redação

Uma moradora do Jardim Scandia, em Taboão da Serra, é a grande ganhadora da 139ª edição da Nota Fiscal Paulista e vai embolsar R$ 1 milhão. O sorteio de junho contemplou moradores das cidades de Indaiatuba, Santo André e dois da capital paulista com R$ 500 mil.

Na extração de junho, outros consumidores também levaram 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em fevereiro de 2020 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total o programa distribuiu 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

O resultado está disponível no site portal . fazenda . sp . gov . br/servicos/nfp. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 139.