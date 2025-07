Moradores de Itapecerica e Embu das Artes estão há mais de 5 dias sem água após rompimento de adutora

Por Geovanna Matos, na Redação

O rompimento de uma adutora comprometeu o abastecimento de água em diversos bairros de Itapecerica da Serra e também em parte de Embu das Artes. O incidente ocorreu na última terça-feira (22), no bairro Quinta do Morro, região que faz divisa entre os dois municípios.

Desde então, equipes da Sabesp atuam para conter o vazamento, cuja previsão inicial de normalização era até esta sexta-feira (25). No entanto, ao concluir o primeiro reparo, um novo rompimento foi identificado na mesma adutora, cerca de 70 metros do ponto anterior, o que impediu o restabelecimento do fornecimento no prazo estipulado.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini, comunicou a população sobre a nova intercorrência e informou que a Prefeitura, em parceria com a Sabesp, está disponibilizando caminhões-pipa para atender os bairros mais afetados enquanto o serviço definitivo não é finalizado.

Em nota oficial, a Sabesp afirmou que as equipes seguem atuando nas intervenções e que a nova previsão para o retorno total do abastecimento de água é até o próximo domingo, dia 27.