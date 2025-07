Deslizamento na Francisco Morato: Secretário Marcos Paulo e subprefeito do Butantã anunciam que obra começa nos próximos dias

Direto da redação

O secretário de transportes e mobilidade urbana de Taboão da Serra, Marcos Paulo, se reuniu com o subprefeito do Butantã, Gilberto Laranjeira, nesta quinta-feira (24) para discutir as providências adotadas pela Prefeitura de São Paulo para resolver o problema de deslizamento de terra na Avenida Francisco Morato, que causas reflexos no município taboanense.

“A reunião com o subprefeito Gilberto Laranjeira foi muito produtiva e logo mais as obras vão se iniciar e resolver esse problema, que causa transtornos para os motoristas e moradores de Taboão da Serra e de toda região”, diz Marcos Paulo.

Durante o período de chuvas em janeiro deste ano, um desmoronamento de terra na Avenida Professor Francisco Morato, em São Paulo, mas pertinho da divisa com Taboão da Serra, interdita a calçada e uma das vias. Das três vias neste trecho, uma está interditada e a outra é corredor exclusivo de ônibus. A consequência disto é o trânsito gerado na Avenida Aprígio Bezerra da Silva.

O subprefeito atualiza que o processo de licitação está na fase final. “Todo o processo de licitação já foi encaminhado e estamos aguardando o termo de homologação para poder as obras serem concluídas e fazer aquela região ficar com as três vias, acessibilidade e trazer a perfeição. Fiquem tranquilos que o processo está caminhando e dias melhores virão”, diz Laranjeira.