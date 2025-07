Taboão recebe R$ 743 mil do IGM SUS Paulista e verba será utilizada no custeio de exames laboratoriais

Por Samara Matos, na redação

O município de Taboão da Serra recebeu R$ 743.820,00 por meio da antecipação do repasse do programa IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde), do Governo do Estado de São Paulo. O valor, inicialmente previsto para setembro, foi adiantado para julho com o objetivo de fortalecer os atendimentos da atenção básica nos municípios paulistas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Ailton Bogalho, os recursos serão utilizados exclusivamente no custeio de exames laboratoriais. O valor será incorporado ao orçamento da pasta e deve contribuir para reduzir o tempo de espera por diagnósticos, além de agilizar o atendimento à população.

O repasse foi feito na modalidade fundo a fundo, o que permite aplicação direta pelos municípios. A distribuição dos recursos considera critérios técnicos como vulnerabilidade social, tamanho da população e cobertura da Estratégia Saúde da Família.

O programa IGM SUS Paulista foi criado para incentivar os municípios a melhorarem indicadores como cobertura vacinal, controle de doenças crônicas, mortalidade infantil e qualidade do pré-natal. Desde sua implantação, o valor repassado por habitante aumentou de R$ 4 para um intervalo entre R$ 15 e R$ 40, conforme o desempenho e as necessidades de cada cidade.

A iniciativa integra a política de regionalização da saúde do Governo de São Paulo, que busca organizar os atendimentos de forma mais eficiente em todas as regiões do estado.