Fim de semana em Taboão da Serra terá máxima de 28°C com sol entre nuvens e sem chuva

O tempo segue firme em Taboão da Serra neste fim de semana, sem previsão de chuva e com variação de nuvens. As temperaturas sobem gradualmente, chegando à máxima de 28°C no domingo (27), segundo os institutos meteorológicos.

Nesta sexta-feira (25), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas ficam entre 13°C e 21°C, com umidade variando de 55% a 99%. O vento sopra fraco, de sudeste, a 4 km/h.

No sábado (26), o sol aparece com menos nebulosidade. A mínima continua em 13°C e a máxima sobe para 26°C. O tempo segue seco, sem chance de precipitação.

Já no domingo (27), o sol predomina pela manhã e o céu volta a ficar com muitas nuvens à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 14°C e 28°C, sendo o dia mais quente do fim de semana. Não há previsão de chuva.