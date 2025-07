Dupla que roubava alianças é detida pela Romu no Jardim Clementino

Direto da redação

Dois homens foram detidos nesta quinta-feira (24) no Jardim Clementino, em Taboão da Serra, suspeitos de envolvimento em roubos de alianças. A ação foi realizada pela equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), com apoio do Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com informações preliminares, a ocorrência ainda está em andamento no 2º Distrito Policial, mas as vítimas já foram identificadas. Uma delas compareceu à delegacia e reconheceu sua aliança entre os objetos recuperados.

A atuação rápida da GCM e o uso do sistema de videomonitoramento foram fundamentais para localizar os suspeitos e recuperar os pertences. A Autoridade Policial segue analisando o caso para a adoção das medidas cabíveis