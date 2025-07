Postos de combustíveis são fiscalizados em Taboão da Serra durante operação da ANP e Procon

Direto da redação

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em parceria com o Procon-SP, fiscalizou postos de combustíveis em Taboão da Serra durante operação realizada entre os dias 14 e 17 de julho. A ação teve como objetivo verificar a qualidade dos combustíveis e o cumprimento das normas de comercialização.

No total, foram vistoriados 36 postos de combustíveis e cinco revendas de óleo lubrificante na capital e em outras oito cidades paulistas, incluindo Taboão da Serra. A cidade integrou a operação no dia 16, quando 23 postos foram fiscalizados na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a ANP, foram lavrados autos de infração e interdição em três postos na capital paulista por comercialização de etanol com metanol, substância proibida. Em Taboão da Serra, não foram encontradas irregularidades nas unidades vistoriadas.

A operação também resultou na apreensão de mais de 1.500 litros de óleo lubrificante sem registro, em revendas localizadas na região, mas nenhum caso foi registrado no município de Taboão.

A fiscalização analisou a qualidade dos combustíveis, a regularidade da medição nas bombas, a documentação das empresas e as condições dos equipamentos utilizados no abastecimento.

A ANP reforça que os consumidores podem consultar se um produto está regular por meio do Painel Dinâmico de Registro de Óleos e Graxas Lubrificantes, disponível no site do órgão. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pela plataforma FalaBR, da Controladoria-Geral da União (CGU).