Taboão da Serra aplica dose zero contra o sarampo em bebês de 6 a 11 meses

Direto da PMTS

A cidade de Taboão da Serra está aplicando a Dose Zero (D0) da vacina contra o sarampo em bebês de 6 meses a menores de 1 ano (11 meses e 29 dias). A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde como uma estratégia emergencial para ampliar a proteção dessa faixa etária diante do aumento de casos da doença em países da América do Sul. A aplicação da D0 é temporária, não substitui as doses regulares do calendário e busca evitar a reintrodução do vírus no Brasil.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra. É necessário apresentar o Cartão do SUS, documento de identificação e a caderneta de vacinação da criança.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior, a vacinação antecipada pode salvar vidas. “A Dose Zero é uma proteção precoce e temporária, que pode reduzir o risco de formas graves da doença e a transmissão comunitária”, explica. “Mesmo recebendo essa dose extra, as crianças ainda devem seguir o calendário vacinal, com doses obrigatórias aos 12 e 15 meses”, reforça.

O sarampo é altamente contagioso e, apesar de estar erradicado no Brasil, casos importados têm preocupado autoridades de saúde. A vacinação dos bebês antes de completarem 1 ano é uma forma de reforçar a barreira contra a disseminação do vírus.

Serviço

Vacinação contra o sarampo – Dose Zero

Público-alvo: Crianças de 6 meses a menores de 1 ano

Locais: UBSs de Taboão da Serra

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Documentos: Cartão SUS, documento de identificação e caderneta de vacinação