Secretaria de Relações Institucionais representa Taboão da Serra no XIII Fórum de Lisboa

Direto da redação

O secretário de Relações Institucionais de Taboão da Serra, Marcus Vinícius de Medeiros, representou o município na 13ª edição do Fórum de Lisboa, realizada nos dias 2, 3 e 4 de julho, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal.

O evento internacional reuniu autoridades, acadêmicos, especialistas e representantes da sociedade civil do Brasil e da Europa para debater o tema “O mundo em transformação — Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente”.

“Participar de um evento como este nos apresenta o que há de mais moderno na política e nos capacita para fazer a gestão local aplicando a visão e conceitos globais. O futuro de Taboão da Serra vem sendo estruturado em inteligência e diplomacia ativa”, afirmou Marcus Vinícius.

Entre os principais assuntos debatidos estavam os impactos da inteligência artificial, mudanças climáticas, direitos humanos e a inovação nas políticas públicas. O Fórum também buscou aproximar o meio acadêmico e o setor público no desenvolvimento de estratégias diante das transformações globais.

“O evento foi de grande magnitude, com palestrantes renomados, entre empresários, ministros e presidentes. Foi uma excelente oportunidade de atualizar os conhecimentos para aplicá-los no município e inserir Taboão da Serra no radar internacional”, completou o secretário.

A presença de um representante da gestão municipal em um encontro internacional reforça o compromisso do Governo Engenheiro Daniel em capacitar suas lideranças e implementar práticas inovadoras na administração pública.