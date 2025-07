Taboão da Serra promove 5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres nesta quinta (24)

Direto da PMTS

Taboão da Serra sedia nesta quinta-feira 24 de julho a 5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres. O evento acontece no Cemur, a partir das 8h e reúne mulheres das oito cidades que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD

Com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas , o evento tem como objetivo ampliar a participação das diversas vozes de mulheres representadas ou não por entidades, organizações e movimentos sociais, estabelecendo um diálogo entre sociedade civil e órgãos de promoção de políticas para as mulheres.

De acordo com a secretária municipal da Mulher de Taboão da Serra, Dra. Thaís Miana, a realização da conferência marca um momento de retomada e fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres no município.

“Estamos retomando um processo que havia sido deixado de lado. Hoje, graças à gestão do prefeito Engenheiro Daniel e da vice-prefeita Erica Franquini, Taboão da Serra conta com uma Secretaria da Mulher para zelar pelos direitos das cidadãs. Nosso foco é garantir a efetividade dessas políticas e reforçar parcerias que promovam a autonomia feminina. Este ano, realizamos a conferência a nível regional reafirmando o compromisso dessas cidades com a defesa de todas”, disse.

Entre os objetivos do encontro estão o fortalecimento da participação social das mulheres, a elaboração de diagnósticos sobre suas condições de vida nos territórios e a definição de ações prioritárias nas políticas públicas voltadas ao público feminino. O evento também elegerá as representantes da região para a etapa estadual.

A conferência será estruturada em seis eixos temáticos: participação social e democracia; enfrentamento às violências de gênero; autonomia econômica e trabalho; saúde integral, direitos sexuais e reprodutivos; educação para a igualdade de gênero e cultura de paz; e mulheres e justiça climática, com foco em sustentabilidade e direitos territoriais.

Serviço

5ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres

Horário: Das 8h às 14h

Local: CEMUR – Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jd. Bontempo