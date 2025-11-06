Moradores de Taboão e região podem se inscrever em concurso da Artesp com salários de até R$ 12 mil

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), que oferece 142 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A seleção é voltada a candidatos de níveis médio e superior e representa uma nova oportunidade para moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e região que desejam ingressar no serviço público estadual.

Os salários variam de R$ 3.944 a R$ 12.070, com jornada de 40 horas semanais. Todas as vagas são para lotação na capital paulista, mas o concurso costuma atrair grande número de candidatos da Grande São Paulo.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de dezembro, exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior. As provas estão previstas para 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo.

Cargos e requisitos

O edital oferece oportunidades para três cargos distintos: