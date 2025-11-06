Inscrições para o Vestibular das Fatecs são prorrogadas até 14 de novembro

Direto da redação

As inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas até 14 de novembro, às 20h. O processo seletivo oferece 20.375 vagas gratuitas em mais de 100 cursos superiores tecnológicos, com taxa de inscrição de R$ 47. A prova será realizada em 14 de dezembro.

Do total de vagas, 7.870 são destinadas ao Provão Paulista. O Centro Paula Souza anunciou também novos cursos, entre eles Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Gestão Pública e Ciência de Dados para o Agronegócio, além da inauguração das Fatecs Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. O candidato deve ler o Manual do Candidato, preencher a ficha, responder ao questionário socioeconômico e optar, se desejar, pelo uso da nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025.

O pagamento pode ser feito até 14 de novembro, via boleto, internet banking ou cartão de crédito. Cada candidato pode escolher até dois cursos e realizar até três inscrições diferentes.

Mais informações estão disponíveis em vestibular.fatec.sp.gov.br.

Atendimento pela Central do Candidato: (11) 3471-4103 ou 0800-596-9696.