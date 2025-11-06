Prefeitura de Embu das Artes abre inscrições do Natal Iluminado 2025 para expositores temporários

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu as inscrições para o processo de seleção de expositores temporários que desejam participar do Natal Iluminado 2025. O evento, um dos mais tradicionais do município, começa no dia 6 de dezembro e promete movimentar o comércio e o turismo local com luzes, apresentações culturais e uma feira especial de produtos artesanais e gastronômicos.

As inscrições poderão ser realizadas de 5 a 14 de novembro, até às 22h, nas modalidades online e presencial. Pela internet, o cadastro deve ser feito por meio do link disponibilizado no edital oficial. Já presencialmente, os interessados devem comparecer à sede do Centro de Atendimento ao Expositor (Caex), localizado na Travessa Tibiriçá, s/n, próximo ao Largo 21 de Abril, no Centro de Embu das Artes. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto em feriados e pontos facultativos.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar declaração de residência e preencher a ficha de inscrição disponível junto ao edital de chamamento público. Os documentos podem ser acessados nos links abaixo:

Declaração de residência

O Natal Iluminado é considerado um dos eventos mais importantes do calendário de Embu das Artes. Além de atrair milhares de visitantes todos os anos, a iniciativa valoriza o artesanato local, estimula a economia criativa e fortalece o turismo, oferecendo visibilidade e oportunidade de renda para empreendedores e artistas da região.