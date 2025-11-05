loader-image
temperature icon 27°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Mulheres tentam entrar no CDP de Itapecerica com chinelos recheados de maconha

Compartilhar notícia

Da SAP – Itapecerica da Serra, 5 de novembro de 2025

Policiais penais registraram três apreensões no sábado, dia 1º de novembro no Centro de Detenção Provisória “ASP Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra. As companheiras de presos apresentaram imagens suspeitas ao passarem pelo escâner corporal. 

Em todas as apreensões as imagens apresentavam algo inserido na região das solas dos chinelos de borrachas.  Os servidores solicitaram às três mulheres uma nova revista nos calçados em outro aparelho de escâner, que confirmou as suspeitas.

Nos chinelos havia uma espécie de pasta marrom, envolta em plástico, semelhante à maconha. As três visitantes, juntamente com as apreensões, foram encaminhadas ao Distrito Policial para a emissão de Boletim de Ocorrência.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.