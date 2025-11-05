Mulheres tentam entrar no CDP de Itapecerica com chinelos recheados de maconha

Da SAP – Itapecerica da Serra, 5 de novembro de 2025

Policiais penais registraram três apreensões no sábado, dia 1º de novembro no Centro de Detenção Provisória “ASP Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra. As companheiras de presos apresentaram imagens suspeitas ao passarem pelo escâner corporal.

Em todas as apreensões as imagens apresentavam algo inserido na região das solas dos chinelos de borrachas. Os servidores solicitaram às três mulheres uma nova revista nos calçados em outro aparelho de escâner, que confirmou as suspeitas.

Nos chinelos havia uma espécie de pasta marrom, envolta em plástico, semelhante à maconha. As três visitantes, juntamente com as apreensões, foram encaminhadas ao Distrito Policial para a emissão de Boletim de Ocorrência.