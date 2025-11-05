Cerimônia marca inauguração da nova unidade da Defensoria Pública em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo inaugurou oficialmente, nesta quarta-feira (5), uma nova unidade em Taboão da Serra, que já está em funcionamento desde o dia 7 de outubro. O espaço oferece atendimento jurídico gratuito à população e reforça o acesso à Justiça na região.

Localizada na Rua Elisabetta Lips, 334, no Jardim Bontempo, a unidade realiza atendimentos nas áreas cível, de família, infância e juventude, criminal e internacional. O agendamento pode ser feito pelo site www.defensoria.sp.def.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Em menos de um mês de funcionamento, a Defensoria já registrou 820 agendamentos e mais de 200 atendimentos realizados. As principais demandas envolvem pensão alimentícia, guarda, visitas e divórcios litigiosos. O tempo médio entre o agendamento e o atendimento presencial é de cerca de seis dias.

A coordenadora auxiliar da unidade, Dra. Fernanda Dutra, destacou o compromisso da equipe com a população.

“Nosso agendamento é imediato. Trabalhamos com uma equipe comprometida e preparada para compreender as necessidades da população e oferecer encaminhamentos rápidos e eficientes.” disse

Já a defensora pública-geral do Estado, Luciana Jordão, explicou que Taboão da Serra foi escolhida por estar entre as cidades com maior índice de vulnerabilidade social.

“A Defensoria atua onde há maior necessidade de acesso à Justiça. Ficamos muito felizes com a receptividade e a grande procura da população já nos primeiros dias de funcionamento.”

O atendimento é voltado a famílias com renda de até três salários mínimos, mediante apresentação de documentos pessoais, comprovante de renda e residência. Casos de urgência são atendidos mesmo sem agendamento.

Com capacidade para até 2 mil atendimentos por mês, a unidade integra o plano de expansão da Defensoria Pública, que prevê a criação de novas sedes em cidades com maior vulnerabilidade social.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da defensora pública-geral do Estado, Luciana Jordão, da coordenadora auxiliar da unidade, Dra. Fernanda Dutra, da vice-prefeita Érica Franquini, além de autoridades do Judiciário, Ministério Público, secretários municipais e vereadores.

📍 Endereço: Rua Elisabetta Lips, 334 – Jardim Bontempo

🕐 Atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 18h

🌐 Agendamento: www.defensoria.sp.def.br

📞 Mais informações: (11) 96193-0572