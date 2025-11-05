Corpo de Bombeiros realiza resgate em córrego do Jardim Leme pelo segundo dia consecutivo

Direto da redação

Pelo segundo dia consecutivo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma pessoa que caiu em um córrego localizado na Avenida Luiz Santos Silva, desta vez na altura do número 100, no Jardim Leme, em Taboão da Serra.

A ocorrência desta quarta-feira (5) foi registrada por volta das 6h47. Segundo informações da corporação, uma viatura foi enviada ao local após a queda de um homem adulto dentro do córrego. A vítima foi encontrada consciente e orientada, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Antena.

Na noite de terça-feira (4), os Bombeiros já haviam sido acionados para o mesmo endereço, na altura do número 14 da mesma via. Na ocasião, um jovem de 22 anos foi encontrado no meio do córrego, com escoriações na cabeça e no braço, e também foi levado ao Pronto-Socorro Antena.

As causas das quedas ainda não foram informadas.

Com informações do Corpo de Bombeiros – PMESP