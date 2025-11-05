loader-image
Homem é preso por tráfico de drogas durante operação do BAEP em Taboão da Serra

Direto da redação 

Durante uma operação do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (4) em Taboão da Serra. A ação aconteceu após os policiais receberem informações sobre um ponto de armazenamento de entorpecentes na região.

As equipes realizavam patrulhamento pela Rua Fernando Fernandes, onde inicialmente nada de ilícito foi encontrado. No entanto, as denúncias levaram os agentes até a Rua Taboas. Ao perceberem a chegada da viatura, diversos indivíduos fugiram do local. Um deles acabou sendo detido após breve acompanhamento.

Durante a abordagem, os policiais localizaram uma sacola preta escondida sob um veículo, contendo diversas porções de drogas e R$ 128 em dinheiro trocado. Em continuidade à operação, os agentes vistoriaram uma viela nas proximidades e encontraram uma mochila com mais entorpecentes.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao 89º Distrito Policial de São Paulo, onde permaneceu à disposição da Justiça.

