Taboão da Serra é reconhecida com o Selo CAIXA de Gestão Sustentável

A Caixa Econômica Federal reconheceu Taboão da Serra com o Selo CAIXA de Gestão Sustentável, certificação nacional que avalia o desempenho das prefeituras em práticas de governança, responsabilidade social e sustentabilidade. O município conquistou a classificação Cristal, primeira etapa do programa, e passa a integrar o grupo das 261 cidades brasileiras que aplicam boas práticas de gestão pública.

A cerimônia de entrega ocorreu na manhã de terça-feira (4), na sede da Taboão Prev, com a presença de autoridades municipais e representantes da Caixa. A iniciativa faz parte de um programa que analisa 22 indicadores, entre eles eficiência energética, iluminação pública, educação, saneamento básico e políticas sociais.

De acordo com o superintendente de Governo da Caixa, Thiago Gomes, Taboão da Serra se destacou pela consistência nas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“São avaliadas áreas como educação, infraestrutura e inclusão social. A classificação Cristal demonstra o compromisso da cidade com a melhoria da qualidade de vida da população e com o uso responsável dos recursos públicos”, explicou.

Na Região Metropolitana de São Paulo, apenas nove municípios receberam o selo. Além do reconhecimento, a certificação garante acesso facilitado a linhas de crédito e programas de financiamento, como o FINISA Verde e o FINISA Transformação Digital, que apoiam projetos de inovação, sustentabilidade e saneamento.

Para o prefeito Engenheiro Daniel, o selo representa o resultado de um trabalho conjunto de toda a administração municipal.

“Esse reconhecimento reforça o compromisso de Taboão da Serra com a transparência, a responsabilidade ambiental e o cuidado com as pessoas. É fruto do empenho de servidores e secretarias que trabalham para melhorar a cidade todos os dias”, afirmou.

O secretário de Governo, Dr. Paulo Silas, destacou a parceria com a Caixa como essencial para o avanço de políticas públicas.

“A Caixa tem sido uma grande aliada, apoiando desde o Programa Qualifica até projetos de obras e infraestrutura. Essa cooperação tem permitido que as ações cheguem de forma mais eficiente à população”, disse.

O Selo CAIXA de Gestão Sustentável também contribui para que os municípios avancem nas metas da Agenda 2030 da ONU, que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — entre eles a erradicação da pobreza, a preservação ambiental e o fortalecimento da governança pública