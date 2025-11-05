Prefeitura de Taboão da Serra entrega revitalização da EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis nesta sexta-feira (7)

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra entrega nesta sexta-feira, 7 de novembro, às 16h, a obra de revitalização da EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis, localizada na Rua Luzia Hellmeister Jurado, 34, no Jardim Saint Moritz. A cerimônia é aberta ao público e marca mais uma etapa do programa Escola Mais Bonita, que tem transformado as unidades da rede municipal com reformas completas e novos mobiliários.

De acordo com o secretário de Educação, Luciano Corrêa, o investimento reforça o compromisso da gestão em oferecer espaços de qualidade para o desenvolvimento das crianças.

“O Escola Mais Bonita tem transformado nossas escolas em ambientes inspiradores. Na EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis, cada detalhe foi planejado com carinho — desde o mobiliário até a pintura — para que nossos alunos e professores tenham conforto, segurança e motivação para aprender e ensinar”, afirmou.

O secretário de Obras, Edson Galina, destacou o empenho das equipes envolvidas na revitalização.

“Trabalhamos com dedicação para entregar uma escola totalmente renovada. É uma satisfação ver o resultado de um trabalho que beneficia diretamente toda a comunidade escolar”, ressaltou.

A unidade, que atende mais de 800 alunos, passou por uma ampla reforma executada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, incluindo reforma do telhado, troca de pisos, pintura das salas e da quadra, revitalização do parquinho infantil e adequações para acessibilidade e segurança.

Nesta segunda-feira (3), a escola também recebeu 350 novas carteiras escolares e, nos próximos dias, ganhará mesas e bancos para o refeitório e novos móveis para os professores, garantindo ainda mais conforto e funcionalidade.

Com a conclusão das obras, alunos, professores e toda a comunidade poderão usufruir de um ambiente mais bonito, acolhedor e propício ao aprendizado.

Serviço:

Entrega da revitalização da EMEB Dr. Anísio Dias dos Reis

📍 Rua Luzia Hellmeister Jurado, 34 – Jardim Saint Moritz

🕓 Sexta-feira, 7 de novembro, às 16h