Maria, José, Ana e João são os nomes mais populares em Taboão da Serra; veja os 30 mais comuns

Por Allan dos Reis, direto da Redação – Taboão da Serra, 04 de novembro de 2025

O IBGE publicou nesta terça-feira (4) o ranking com os nomes e sobrenomes mais comuns em cada cidade do Brasil. E, em Taboão da Serra, o ranking é liderado por Maria, José, Ana e João. Os dados foram obtidos através do Censo Demográfico de 2022.

Segundo o IBGE, são 12.984 Marias, equivalente a 4,75% da população. José, o nome masculino mais comum, são 5.088, equivalente a 1,86% da população taboanense.

Veja abaixo o ranking com os 30 nomes mais comum em Taboão da Serra

1º — Maria — 12.984

2º — José — 5.088

3º — Ana — 4.562

4º — João — 3.419

5º — Pedro — 2.126

6º — Gabriel — 2.038

7º — Antonio — 2.031

8º — Lucas — 2.027

9º — Luiz — 1.775

10º — Paulo — 1.714

11º — Carlos — 1.608

12º — Rafael — 1.570

13º — Gustavo — 1.369

14º — Marcos — 1.321

15º — Guilherme — 1.302

16º — Felipe — 1.209

17º — Julia — 1.196

18º — Miguel — 1.187

19º — Francisco — 1.179

20º — Davi — 1.171

21º — Matheus — 1.129

22º — Daniel — 1.081

23º — Bruno — 1.053

24º — Arthur — 1.037

25º — Marcelo — 1.024

26º — Eduardo — 1.023

27º — Rodrigo — 1.000

28º — Beatriz — 943

29º — Juliana — 925

30º — Leonardo — 924

SOBRENOMES

Entre os sobrenomes mais populares, se destacam Silva (14,92%), Santos (11,56%), Oliveira (6,04%) e Souza (5,17%).

Veja abaixo o ranking com os 30 mais comuns

1º — Silva — 40.817

2º — Santos — 31.624

3º — Oliveira — 16.527

4º — Souza — 14.130

5º — Pereira — 8.224

6º — Ferreira — 7.980

7º — Alves — 7.654

8º — Lima — 7.606

9º — Rodrigues — 5.930

10º — Jesus — 5.094

11º — Gomes — 4.766

12º — Costa — 4.693

13º — Araújo — 4.611

14º — Nascimento — 4.513

15º — Almeida — 4.465

16º — Ribeiro — 3.815

17º — Sousa — 3.681

18º — Santana — 3.274

19º — Barbosa — 3.260

20º — Dias — 3.098

21º — Soares — 2.991

22º — Rocha — 2.939

23º — Carvalho — 2.922

24º — Lopes — 2.870

25º — Martins — 2.773

26º — Goncalves — 2.470

27º — Vieira — 2.440

28º — Andrade — 2.361

29º — Fernandes — 2.093

30º — Batista — 2.069