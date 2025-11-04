Maria, José, Ana e João são os nomes mais populares em Taboão da Serra; veja os 30 mais comuns

Por Allan dos Reis, direto da Redação – Taboão da Serra, 04 de novembro de 2025
O IBGE publicou nesta terça-feira (4) o ranking com os nomes e sobrenomes mais comuns em cada cidade do Brasil. E, em Taboão da Serra, o ranking é liderado por Maria, José, Ana e João. Os dados foram obtidos através do Censo Demográfico de 2022.
Segundo o IBGE, são 12.984 Marias, equivalente a 4,75% da população. José, o nome masculino mais comum, são 5.088, equivalente a 1,86% da população taboanense.
Veja abaixo o ranking com os 30 nomes mais comum em Taboão da Serra
1º — Maria — 12.984
2º — José — 5.088
3º — Ana — 4.562
4º — João — 3.419
5º — Pedro — 2.126
6º — Gabriel — 2.038
7º — Antonio — 2.031
8º — Lucas — 2.027
9º — Luiz — 1.775
10º — Paulo — 1.714
11º — Carlos — 1.608
12º — Rafael — 1.570
13º — Gustavo — 1.369
14º — Marcos — 1.321
15º — Guilherme — 1.302
16º — Felipe — 1.209
17º — Julia — 1.196
18º — Miguel — 1.187
19º — Francisco — 1.179
20º — Davi — 1.171
21º — Matheus — 1.129
22º — Daniel — 1.081
23º — Bruno — 1.053
24º — Arthur — 1.037
25º — Marcelo — 1.024
26º — Eduardo — 1.023
27º — Rodrigo — 1.000
28º — Beatriz — 943
29º — Juliana — 925
30º — Leonardo — 924
SOBRENOMES
Entre os sobrenomes mais populares, se destacam Silva (14,92%), Santos (11,56%), Oliveira (6,04%) e Souza (5,17%).
Veja abaixo o ranking com os 30 mais comuns
1º — Silva — 40.817
2º — Santos — 31.624
3º — Oliveira — 16.527
4º — Souza — 14.130
5º — Pereira — 8.224
6º — Ferreira — 7.980
7º — Alves — 7.654
8º — Lima — 7.606
9º — Rodrigues — 5.930
10º — Jesus — 5.094
11º — Gomes — 4.766
12º — Costa — 4.693
13º — Araújo — 4.611
14º — Nascimento — 4.513
15º — Almeida — 4.465
16º — Ribeiro — 3.815
17º — Sousa — 3.681
18º — Santana — 3.274
19º — Barbosa — 3.260
20º — Dias — 3.098
21º — Soares — 2.991
22º — Rocha — 2.939
23º — Carvalho — 2.922
24º — Lopes — 2.870
25º — Martins — 2.773
26º — Goncalves — 2.470
27º — Vieira — 2.440
28º — Andrade — 2.361
29º — Fernandes — 2.093
30º — Batista — 2.069