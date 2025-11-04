GCM prende dupla com moto roubada e quatro armas em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu dois suspeitos em flagrante na noite de segunda-feira (3) após localizar uma motocicleta roubada e quatro armas de fogo no bairro Parque Laguna.

Durante patrulhamento pela Rua José Micheloni Filho, no Jardim Salete, os agentes avistaram uma motocicleta Honda PCX vermelha com placa irregular. Os ocupantes tentaram fugir por uma viela, mas foram abordados logo em seguida. Ao verificarem o veículo, os guardas constataram que a moto era produto de roubo e estava com a placa adulterada.

Na abordagem, um dos suspeitos afirmou ter adquirido o veículo recentemente e indicou aos agentes o endereço onde guardava armas de fogo. No local, foram apreendidas quatro armas — uma pistola calibre 9 mm com mira laser e numeração suprimida, uma pistola calibre .32 e dois revólveres calibre .38 — além de diversas munições.

Os dois homens foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceram presos. Eles responderão por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, posse ilegal de arma de fogo, corrupção ativa e associação criminosa armada.

A motocicleta, avaliada em mais de R$ 21 mil, foi devolvida à proprietária.