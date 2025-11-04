Defensoria Pública de SP realiza solenidade de inauguração de sua nova unidade de Taboão da Serra

Direto da redação

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realiza, nesta quarta-feira (5), a solenidade oficial de inauguração da nova unidade de atendimento em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia acontece às 10h, na Rua Elisabetta Lips, 334, no Jardim Bontempo, e contará com a presença de autoridades, entre elas a defensora pública-geral do Estado, Luciana Jordão.

A unidade começou a funcionar no dia 7 de outubro e, em menos de um mês, já registrou 820 agendamentos e mais de 200 atendimentos realizados. Segundo a instituição, 16% das demandas estão relacionadas a alimentos, guarda e visitas, seguidas por divórcios litigiosos, que correspondem a 5% dos atendimentos.

Além disso, mais de 17 mil mensagens foram trocadas entre a equipe e os usuários por meio do sistema virtual de atendimento.

O tempo médio de espera entre o agendamento e o atendimento presencial é de seis dias úteis, número considerado positivo pela Defensoria.

Atendimento gratuito à população

A unidade de Taboão da Serra oferece assistência jurídica gratuita nas áreas cível e criminal, atuando em casos como direito de família, saúde, moradia, educação, processos criminais e defesa de adolescentes acusados de ato infracional.

O serviço é voltado a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos. Em casos específicos, o limite pode chegar a quatro salários mínimos, especialmente para famílias numerosas, com idosos, pessoas com deficiência ou gastos médicos comprovados.

O agendamento pode ser feito pelo assistente virtual DEFI, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no site oficial: www.defensoria.sp.def.br.

Expansão no Estado

Taboão da Serra é a quinta cidade a receber uma nova unidade da Defensoria Pública em 2025. A expansão leva em conta critérios como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o grau de vulnerabilidade social da população e a centralidade jurisdicional.

Atualmente, a Defensoria conta com 860 defensores e defensoras públicas, distribuídos em cerca de 70 unidades em todo o Estado de São Paulo.

Casos urgentes

Nos fins de semana e feriados, o atendimento é restrito a casos urgentes, das 7h às 12h, conforme as regras disponíveis no site oficial. Situações que envolvem violência doméstica, defesa criminal ou curadoria especial recebem prioridade de atendimento, independentemente da renda familiar.

Serviço

📍 Endereço: Rua Elisabetta Lips, 334 – Jardim Bontempo, Taboão da Serra/SP

🕙 Horário: 10h

📅 Data: Quarta-feira, 5 de novembro de 2025

📞 Mais informações: (11) 96193-0572