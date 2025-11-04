Corpo de Bombeiros resgata em Taboão da Serra jovem que estava se afogando em córrego

Direto da redação

Um jovem de 22 anos foi resgatado na noite desta segunda-feira (3) pelo Corpo de Bombeiros após um afogamento na Avenida Luiz Santos Silva, em Taboão da Serra.

De acordo com a corporação, a vítima estava no meio do córrego quando foi localizada pelas equipes de resgate. O rapaz apresentava escoriações na cabeça e no braço.

Após ser retirado da água, ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Antena.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h53 e contou com a atuação de duas viaturas do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do afogamento ainda não foram informadas.

Com informações do Corpo de Bombeiros – PMESP