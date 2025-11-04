loader-image
temperature icon 20°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Corpo de Bombeiros resgata em Taboão da Serra jovem que estava se afogando em córrego

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Um jovem de 22 anos foi resgatado na noite desta segunda-feira (3) pelo Corpo de Bombeiros após um afogamento na Avenida Luiz Santos Silva, em Taboão da Serra.

De acordo com a corporação, a vítima estava no meio do córrego quando foi localizada pelas equipes de resgate. O rapaz apresentava escoriações na cabeça e no braço.

Após ser retirado da água, ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Antena.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h53 e contou com a atuação de duas viaturas do Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do afogamento ainda não foram informadas.

Com informações do Corpo de Bombeiros – PMESP

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.