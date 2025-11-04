Equipe de Xadrez de Taboão da Serra conquista 1º lugar na Copa Franco Montoro 2025

Por Samara Matos, na redação

A equipe de Xadrez de Taboão da Serra garantiu o primeiro lugar na tradicional Copa Franco Montoro RPD 2025, uma das maiores competições de xadrez do Estado de São Paulo. O torneio aconteceu no último domingo (2), no Esporte Clube Pinheiros, e reuniu cerca de 100 equipes de diversas cidades paulistas.

Com destaque nas categorias sub-2000, sub-1700, sub-18 e feminino, Taboão da Serra entrou na disputa com 20 enxadristas de várias idades, demonstrando força e evolução no cenário estadual. A equipe se destacou pela regularidade e estratégia ao longo das sete rodadas do torneio, que seguiu o formato suíço por equipes.

Entre os representantes taboanenses estiveram os enxadristas Ricardo Marushi Desideri, João Batista Dias, Lucas Aparecido e o treinador André Luis, responsáveis por conduzir o time à vitória.

A Copa Franco Montoro é reconhecida pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e pela Federação Internacional (FIDE), sendo uma das competições mais prestigiadas do calendário nacional. O evento contou com arbitragem oficial e partidas no ritmo rápido (18’+3″ ou 21′ KO), com cálculo de Elo nacional e internacional.