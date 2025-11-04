Aneel mantém bandeira vermelha e conta de luz continua com cobrança adicional em novembro em Taboão e região

Por Samara Matos, na redação

A conta de luz vai continuar mais cara neste mês de novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na sexta-feira (31) que manterá a bandeira tarifária vermelha patamar 1, válida para todo o país, incluindo Taboão da Serra e região metropolitana de São Paulo.

Com essa sinalização, os consumidores seguirão pagando um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos — o mesmo valor cobrado em outubro.

Segundo a Aneel, o baixo volume de chuvas e a redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas continuam dificultando a geração de energia no país. Para garantir o abastecimento, é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, o que justifica a manutenção da tarifa adicional.

A agência também destacou que, embora a geração solar tenha crescido nos últimos anos, ela ainda não é suficiente para suprir a demanda de forma contínua, especialmente durante a noite e nos horários de maior consumo.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica o custo real da geração de energia elétrica. A cor da bandeira — verde, amarela ou vermelha — reflete as condições de produção e o impacto direto na conta do consumidor.

Confira o significado de cada uma:

Bandeira verde: condições favoráveis, sem cobrança adicional.

Bandeira amarela: geração menos eficiente, com taxa extra de R$ 1,88 por 100 kWh.

Bandeira vermelha – Patamar 1: energia mais cara, com cobrança de R$ 4,46 por 100 kWh.

Bandeira vermelha – Patamar 2: custo ainda maior, com acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh.

Aneel recomenda consumo consciente

A Aneel reforçou a importância do uso racional da energia elétrica, evitando desperdícios e contribuindo para a sustentabilidade do setor. Entre as recomendações estão: desligar aparelhos que não estão em uso, aproveitar a luz natural e optar por lâmpadas de LED, que consomem menos energia.