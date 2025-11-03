loader-image
Sebrae-SP promove ações gratuitas para empreendedores de Taboão e região que desejam faturar mais no final do ano

Direto da redação 

O Sebrae-SP promove neste mês de novembro uma série de capacitações online e gratuitas voltadas a empreendedores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra que querem aumentar as vendas no fim do ano. Todas as atividades são gratuitas, realizadas online, para participar é preciso fazer a inscrição no formulário.

Os treinamentos incluem temas sobre vendas, marketing digital, design e produção de vídeos, com foco em preparar MEIs, micro e pequenas empresas para aproveitar o movimento da Black Friday e das vendas de Natal.

A programação começa no dia 4 de novembro, às 18h30, com o “Desafio Venda Mais!”, comandado por Ciro Bottini, transmitido ao vivo pelo YouTube do Sebrae-SP. A segunda etapa ocorre em 17 de novembro.

No dia 11, às 19h, o Sebrae-SP, em parceria com o Canva, ensina empreendedores a criar artes e posts que fortalecem a marca nas redes sociais.  A atividade será via Microsoft Teams e a inscrição pode ser feita aqui.
Já no dia 13, também às 19h, a live “Vídeos que Vendem: Domine o CapCut e Lucre na Black Friday!” mostra como transformar vídeos simples em conteúdos que atraem clientes e geram resultados.

As ações fazem parte dos programas Acelera Digital e Loja do Futuro e buscam fortalecer o empreendedorismo local.

Serviço

📌 Desafio Venda Mais! – Ciro Bottini
🗓️ 4 e 17 de novembro, às 18h30
▶️ YouTube Sebrae-SP

📌 Treinamento Canva
🗓️ 11 de novembro, às 19h
💻 Microsoft Teams

📌 Vídeos que Vendem: Domine o CapCut e Lucre na Black Friday!
🗓️ 13 de novembro, às 19h
💻 Microsoft Teams

💰 Gratuito – Inscrições no site do Sebrae-SP

