Provão Paulista acontece nesta terça-feira (4) em Taboão da Serra e região com mais de 15 mil vagas no ensino superior

Por Samara Matos, na redação

O Provão Paulista Seriado começa nesta terça-feira (4) para os alunos da 3ª série do Ensino Médio e oferece acesso a 15.717 vagas em universidades e Fatecs, incluindo USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp, com novas turmas para o segundo semestre de 2026.

Na região da Grande São Paulo, estudantes de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra devem ficar atentos aos horários e locais de prova, que serão aplicados nas próprias escolas estaduais, municipais, Etecs e polos destinados a alunos de outros estados e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, 375,4 mil estudantes farão a avaliação, sendo 329,1 mil da rede estadual.

O primeiro dia, terça-feira (4), cobrará linguagens e suas tecnologias, com questões de português e inglês, ciências da natureza, com biologia, física e química, e a redação dissertativo-argumentativa, com tempo máximo de cinco horas. Na quarta-feira (5), será a vez de matemática e ciências humanas, incluindo filosofia, geografia, história e sociologia, com quatro horas de prova. Estudantes com deficiência têm direito a uma hora adicional por dia. Todo o conteúdo exigido segue o Currículo Paulista do Ensino Médio.

Antes do Provão, os alunos participaram do Saresp dos itinerários formativos, uma avaliação que mede o aprendizado em áreas de Exatas, Humanas ou Técnico. Embora não influencie a nota do Provão, a prova permite à Secretaria da Educação acompanhar a qualidade do ensino nas escolas da região.

A Seduc-SP orienta os estudantes a chegarem cedo, portões fecham às 7h45, levar documento com foto, caneta preta transparente, evitar celulares e outros eletrônicos, que devem ser guardados pelo aplicador, e levar lanches simples e água. Roupas confortáveis são recomendadas.

O Provão continua sendo uma das principais avaliações da rede estadual e garante oportunidade de acesso ao ensino superior para milhares de jovens em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. As próximas datas incluem o Provão para a 1ª série do Ensino Médio nos dias 6 e 7 de novembro e para a 2ª série nos dias 11 e 12 de novembro.