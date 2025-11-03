Dois presos cortam alambrado e fogem de Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra 

Direto da redação

Dois detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itapecerica da Serra, na manhã deste sábado (1º). A fuga ocorreu por volta do final da manhã, quando os presos cortaram o alambrado dos fundos do presídio, próximo à quadra da unidade, e escaparam correndo pela rua.

Segundo informações da Band, os fugitivos cumpriam pena em regime semiaberto por crimes de furto. Um deles foi identificado como Denis da S, que já havia fugido do CDP de Porto Feliz em 2018 e chegou a trocar tiros com policiais na ocasião. O outro detento é Matheus Andrews.

A fuga aconteceu durante o dia de visita, momento de grande movimentação na unidade, o que pode ter facilitado a ação dos presos. Há suspeita de que um carro aguardava a dupla do lado de fora, auxiliando na fuga.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapecerica da Serra e a Polícia Militar realizam uma operação conjunta para localizar os fugitivos. As equipes intensificaram o patrulhamento e as abordagens nas proximidades do presídio.

Imagens divulgadas pela Band mostram o buraco aberto no alambrado, a poucos metros de uma guarita de vigilância. Ainda não há informações sobre como os presos conseguiram as ferramentas utilizadas para o corte.