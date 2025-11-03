Primeira semana de novembro terá previsão de chuva e queda de temperatura em Taboão da Serra

Direto da redação
A primeira semana de novembro será marcada por mudanças no tempo em Taboão da Serra. Depois de dias quentes, a cidade deve ter chuva no início da semana e queda nas temperaturas a partir de quinta-feira (6), segundo a previsão do tempo.
Nesta segunda-feira (3), o céu fica encoberto, com garoa durante o dia e chuva mais intensa à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 22°C, com umidade alta, chegando a 96%.
Na terça (4) e quarta-feira (5), o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo se mantém firme, sem previsão de chuva. A temperatura sobe, com máxima de 26°C e mínima de 18°C.
A quinta-feira (6) marca a mudança mais significativa da semana. O dia será de sol entre nuvens e clima ameno, com mínima de 15°C e máxima de 19°C.
Já na sexta (7), o tempo volta a fechar, com céu nublado e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 15°C e 25°C.