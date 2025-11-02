Operação em Embu das Artes resulta na apreensão de mais de 50 kg de drogas

Direto da redação

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) apreenderam mais de 50 quilos de drogas durante uma operação realizada na comunidade Morro da Fátima, em Embu das Artes, na última quinta-feira (30). A ação contou com o apoio do cão policial Rollo, da raça Pastor Belga Malinois, especializado na detecção de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava uma varredura de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado quando o cão indicou um odor suspeito vindo de uma edificação aparentemente inabitada. No local, os policiais encontraram 31,2 kg de maconha, 19,9 kg de cocaína e 350 gramas de crack, totalizando aproximadamente 51,1 kg de entorpecentes.

Além da droga, também foram apreendidas seis tesouras de corte e três balanças de precisão, materiais comumente utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DENARC), responsável por investigar o caso e dar continuidade às apurações sobre o tráfico na região.