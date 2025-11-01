Operação Nuremberg: Ministério Público cumpre mandado contra grupo neonazista em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma operação nacional contra o neonazismo teve desdobramentos em Taboão da Serra. A ação, deflagrada na manhã de sexta-feira (31) pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), cumpriu um mandado de busca e apreensão no município como parte da Operação Nuremberg, que investiga um dos maiores grupos neonazistas em atividade no Brasil.

De acordo com o MPSC, a investigação tem como alvo o grupo Misanthropic Division, organização que promovia apologia ao nazismo e disseminava ideias de ódio e intolerância em redes sociais e encontros presenciais. A operação foi coordenada em conjunto com o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), responsável pelo cumprimento das ordens judiciais em território paulista.

Em Taboão da Serra, foram apreendidos materiais de propaganda neonazista, armas brancas e celulares. As autoridades não divulgaram o endereço exato nem o número de pessoas investigadas na cidade, mas confirmaram que o local foi identificado após o rastreamento de atividades virtuais relacionadas ao grupo.

Ao todo, foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Segundo o Ministério Público, o grupo possuía estrutura organizada, com símbolos próprios, hierarquia interna e processos de recrutamento. Em outras cidades, as equipes apreenderam bandeiras, camisetas e documentoscom referências a ideologias nazistas.

O nome Operação Nuremberg faz referência aos julgamentos realizados após a Segunda Guerra Mundial, quando líderes do regime nazista foram responsabilizados por crimes contra a humanidade. A escolha do nome simboliza o compromisso das autoridades brasileiras em combater crimes de ódio e intolerância.

As investigações seguem sob sigilo, e o Ministério Público de Santa Catarina não descarta novas ações em municípios da região metropolitana de São Paulo.