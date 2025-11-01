loader-image
temperature icon 18°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra acontece neste sábado (1)

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Neste sábado, 1º de novembro, Taboão da Serra promove a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com início às 8h, na UNIFECAF (Av. Vida Nova, 166, Jardim Maria Rosa).

Com o tema “Desafios e Perspectivas da Saúde Pública em Taboão da Serra: Projeções no Contexto do SUS”, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde pretendem reunirprofissionais, gestores e a população para discutir e propor estratégias de melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o encontro ocorrerão três mesas temáticas, cujos temas serão:

– “O SUS e seus desafios: como promover equidade de acesso”- mediada por  Dra. Raquel Zaicaner, médica sanitarista e ex-secretária de Saúde de Taboão da Serra;

– “Atenção Primária” – com Dra. Karina Calife, professora do Departamento de Saúde Coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

“Regulação e Acesso: Como promover a equidade” – com Dra. Marília Cristina Prado Louvison, pesquisadora e coordenadora do Curso de Bacharelado em Saúde Pública da USP.

A conferência abordará quatro eixos temáticos fundamentais:

1. Panorama Epidemiológico e Demandas Prioritárias de Saúde no Município
2. Atenção Primária à Saúde como Eixo Estratégico da Rede de Cuidado
3. Instrumentos de Regulação do Acesso: SISREG, CROSS e outros sistemas
4. Participação Social e Controle Democrático da Política de Saúde

“A conferência é um espaço essencial para escutar a população, fortalecer o Sistema Único de Saúde e planejar políticas públicas que atendam às reais necessidades da população da nossa cidade. Queremos garantir que todos tenham acesso a um SUS mais eficiente e humanizado”., explica o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Márcio Eduardo Carneiro, relembrou que o papel da Conferência, assim como o do Conselho, é promover o diálogo entre a gestão, os profissionais e a população. “Nesta conferência queremos fomentar as discussões para ações que melhorem a vida de quem depende do SUS. Cada proposta apresentada aqui contribui para um sistema de único de saúde mais eficiente e próximo das pessoas.”, destaca.

Já a primeira-secretária do Conselho, Arlete Matos Ribeiro, destacou que “a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco histórico que deu origem à Lei nº 8.080/1990, responsável pela criação do SUS. Assim como naquele momento, a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra reafirma a importância da participação popular e da representatividade social na construção das políticas públicas de saúde.”

A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra foi convocada pelo prefeito Engenheiro Daniel, através do Decreto nº 181, de 26 de setembro de 2025.

Serviço:

8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra

Tema: “Desafios e Perspectivas da Saúde Pública em Taboão da Serra: Projeções no Contexto do SUS”

Data: 01/11

Horário: às 8h

Local: UNIFECAF – Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.