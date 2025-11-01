8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra acontece neste sábado (1)

Direto da redação

Neste sábado, 1º de novembro, Taboão da Serra promove a 8ª Conferência Municipal de Saúde, com início às 8h, na UNIFECAF (Av. Vida Nova, 166, Jardim Maria Rosa).

Com o tema “Desafios e Perspectivas da Saúde Pública em Taboão da Serra: Projeções no Contexto do SUS”, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde pretendem reunirprofissionais, gestores e a população para discutir e propor estratégias de melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o encontro ocorrerão três mesas temáticas, cujos temas serão:

– “O SUS e seus desafios: como promover equidade de acesso”- mediada por Dra. Raquel Zaicaner, médica sanitarista e ex-secretária de Saúde de Taboão da Serra;

– “Atenção Primária” – com Dra. Karina Calife, professora do Departamento de Saúde Coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

–“Regulação e Acesso: Como promover a equidade” – com Dra. Marília Cristina Prado Louvison, pesquisadora e coordenadora do Curso de Bacharelado em Saúde Pública da USP.

A conferência abordará quatro eixos temáticos fundamentais:

1. Panorama Epidemiológico e Demandas Prioritárias de Saúde no Município

2. Atenção Primária à Saúde como Eixo Estratégico da Rede de Cuidado

3. Instrumentos de Regulação do Acesso: SISREG, CROSS e outros sistemas

4. Participação Social e Controle Democrático da Política de Saúde

“A conferência é um espaço essencial para escutar a população, fortalecer o Sistema Único de Saúde e planejar políticas públicas que atendam às reais necessidades da população da nossa cidade. Queremos garantir que todos tenham acesso a um SUS mais eficiente e humanizado”., explica o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Júnior.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Márcio Eduardo Carneiro, relembrou que o papel da Conferência, assim como o do Conselho, é promover o diálogo entre a gestão, os profissionais e a população. “Nesta conferência queremos fomentar as discussões para ações que melhorem a vida de quem depende do SUS. Cada proposta apresentada aqui contribui para um sistema de único de saúde mais eficiente e próximo das pessoas.”, destaca.

Já a primeira-secretária do Conselho, Arlete Matos Ribeiro, destacou que “a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco histórico que deu origem à Lei nº 8.080/1990, responsável pela criação do SUS. Assim como naquele momento, a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra reafirma a importância da participação popular e da representatividade social na construção das políticas públicas de saúde.”

A 8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra foi convocada pelo prefeito Engenheiro Daniel, através do Decreto nº 181, de 26 de setembro de 2025.

Serviço:

8ª Conferência Municipal de Saúde de Taboão da Serra

Tema: “Desafios e Perspectivas da Saúde Pública em Taboão da Serra: Projeções no Contexto do SUS”

Data: 01/11

Horário: às 8h

Local: UNIFECAF – Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa