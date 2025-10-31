Governo instala placas para início das obras do metrô Taboão e deputado Dr. Eduardo Nóbrega celebra

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega participou nesta quinta-feira (30), no Palácio dos Bandeirantes, do evento de anúncio de repasses Fundo a Fundo para a Saúde dos Municípios Paulistas, realizado pelo governador Tarcísio de Freitas.

Durante o encontro, Nóbrega aproveitou o momento para mostrar ao governador uma foto da placa instalada no antigo terreno da Sorana Sul, que marca oficialmente o início das obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra.

O gesto emocionou Tarcísio, que fez questão de ressaltar o papel fundamental do parlamentar na conquista. “Eduardo, você viveu cada etapa dessa história, desde a aprovação do projeto, assinatura do aditivo, contratação da obra e agora o início dos trabalhos. Você sonhou em levar o Metrô para Taboão da Serra e está tornando isso realidade. Você é embaixador do Metrô em Taboão”, disse o governador em vídeo.

Em resposta, Eduardo Nóbrega destacou o simbolismo do momento e o resultado de anos de trabalho e articulação. “Em três anos de mandato, eu e o governador Tarcísio destravamos e tiramos o sonho do papel. Se você também não acreditava, passa lá e vê! O Metrô de Taboão agora é uma realidade”, diz.

O projeto da extensão da Linha 4-Amarela fará de Taboão da Serra a primeira cidade fora da capital a receber o Metrô, tornando o sistema verdadeiramente metropolitano. As escavações começam em novembro, no antigo terreno da Sorana Sul, e representam um marco histórico na mobilidade urbana da região.