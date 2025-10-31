Encontro Lotéricos Dots Lotto 2025 reúne empresários de todo o Brasil em Taboão da Serra

Da Assessoria de Imprensa – Taboão da Serra, dia 31 de outubro de 2025

O Hotel Transamérica Executive, em Taboão da Serra, foi palco do Encontro Lotéricos Dots Lotto 2025, um evento exclusivo que reuniu empresários e gestores de casas lotéricas de 12 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Maranhão, Piauí, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal.

Promovido pela Dots Lotto, plataforma referência em tecnologia e soluções para o mercado lotérico, o encontro teve como objetivo compartilhar estratégias de vendas, apresentar novas soluções digitais e fortalecer a Rede 360, que conecta inovação, tecnologia e crescimento para o setor.

A abertura foi conduzida pelos fundadores da Dots Lotto, Marco Aurélio Souza, Flávio Dantas e Matheus Motta, que destacaram o papel da tecnologia e da colaboração entre empreendedores.

Segundo Matheus Motta, CEO da Trinity (https://ogrupotrinity.com) e sócio da Dots Lotto: “Ver lotéricos de tantos lugares do Brasil reunidos aqui mostra que o setor está mais unido, tecnológico e preparado do que nunca. Este encontro marca uma nova fase para o mercado lotérico, mais colaborativo e com foco em resultados reais.”

A programação contou também com Vinícius Silva, especialista em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, que apresentou o projeto Federal 360 e as inovações do Grupo Trinity.

Entre os apoiadores oficiais estiveram Roger Santos (Roger Brindes), Rafael Oliveira (Reduto Monitoramento), Markus Markonys (Case Publicidade) e Thiago Rodrigues (TVM Publicidade) empresas que atuam em comunicação visual, segurança, marketing digital e mídia indoor voltadas ao setor lotérico.

O Encontro Lotéricos Dots Lotto 2025 reforçou o compromisso da Dots Lotto com a inovação, a integração e o fortalecimento do ecossistema lotérico nacional, preparando o setor para um dos momentos mais aguardados do ano: a Mega-Sena da Virada 2025.