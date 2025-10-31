Polícia desmantela esquema de vigilância nos postes de rua usado por traficantes para monitorar viaturas em Itapecerica da Serra

Direto da redação / informações Balanço Geral

A Polícia Militar desmantelou um esquema de vigilância utilizado por traficantes em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Os criminosos instalaram câmeras clandestinas em postes de ruas para monitorar a movimentação de viaturas e antecipar ações policiais.

A operação teve início após denúncias anônimas. Durante a vistoria, os policiais identificaram que as câmeras estavam camufladas em caixas com aberturas laterais, posicionadas em pontos altos para ampliar o campo de visão.

Segundo a investigação, os traficantes utilizavam celulares com aplicativos específicos para acessar as imagens em tempo real. A estrutura contava ainda com antenas de transmissão, permitindo o envio do sinal para diferentes dispositivos móveis.

Durante a ação, dois suspeitos foram flagrados assistindo às imagens. Ao perceberem a presença policial, tentaram fugir e descartaram uma sacola em um matagal, mas foram capturados. No local, os agentes encontraram R$ 109 em dinheiro e porções de maconha, cocaína e crack.

Todo o material apreendido foi encaminhado à perícia técnica, e as câmeras ilegais foram removidas dos postes. A Polícia Civil segue investigando para identificar outros envolvidos e mapear o alcance do esquema.