Fim de semana será marcado por chuva, trovoadas e variação de temperatura em Taboão da Serra

O fim de semana será de instabilidade climática em Taboão da Serra, com previsão de chuva, trovoadas e variação de temperatura entre esta sexta-feira (31) e o domingo (2). De acordo com os institutos meteorológicos, o tempo deve alternar entre períodos de sol e pancadas de chuva típicas da primavera.

A sexta-feira (31) começou com céu encoberto e chuva fraca pela manhã, mas o sol deve aparecer entre nuvens durante a tarde. As pancadas de chuva com trovoadas voltam no fim do dia e devem se estender até a noite.

A temperatura mínima prevista é de 14°C, e a máxima chega a 23°C, com umidade do ar variando entre 69% e 94%.

No sábado (1º), o tempo segue instável, com sol e nuvens e chuvas rápidas ao longo do dia e à noite. As temperaturas sobem e variam entre 16°C e 28°C.

Os ventos sopram de norte, a cerca de 4 km/h, e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 55% e 99%.

O domingo (2) deve ser o dia mais chuvoso do fim de semana. A previsão indica chuvas intensas e trovoadas desde o início da manhã até a noite, com risco de tempo severo em alguns momentos.

As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 19°C e máxima de 21°C, e a probabilidade de chuva é de 98%.

Segundo especialistas, a instabilidade é provocada pela combinação do calor e da umidade com frentes frias que avançam pelo litoral paulista, o que favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades isoladas.