Taboão da Serra realiza 1ª Mostra de Arte Urbana Feminina no dia 8 de novembro

A Secretaria da Mulher de Taboão da Serra promove, no próximo sábado, 8 de novembro, a 1ª Mostra de Arte Urbana Feminina, um evento inédito dedicado à valorização da expressão artística das mulheres da região. O evento é gratuito e aberto ao público.

A programação acontecerá das 9h às 17h, na sede da Secretaria da Mulher, e reunirá artistas de diferentes linguagens, incluindo grafite, teatro, dança, música, performances e intervenções urbanas. A iniciativa busca criar um espaço de visibilidade, empoderamento e valorização da arte feminina.

Além das apresentações artísticas, o público poderá visitar uma exposição de livros escritos por autoras e uma feira de produtos sustentáveis, com foco em economia circular e empreendedorismo feminino.

“A Mostra de Arte Urbana Feminina é um convite para que as mulheres ocupem os espaços públicos com sua voz, sua arte e sua potência criativa”, destaca a secretária da Mulher de Taboão da Serra, Dra. Thais Miana.

Serviço

📅 Data: 8 de novembro de 2025
🕘 Horário: das 9h às 17h
📍 Local: Secretaria da Mulher
🏠 Endereço: Rua Henrique de Moraes Camargo, 185 – Jardim Santa Cecília, Taboão da Serra

