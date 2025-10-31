Polícia Civil desarticula quadrilha liderada por falsa advogada que aplicava golpes em aposentados em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Civil desarticulou, nesta quarta-feira (29), uma quadrilha que aplicava golpes em idosos com a falsa promessa de revisar aposentadorias e benefícios sociais. A operação foi realizada em Taboão da Serra.

De acordo com as investigações, o grupo era liderado por uma mulher que se passava por advogada. Os criminosos miravam idosos vulneráveis e com baixa escolaridade, prometendo entrar com ações judiciais para revisão de aposentadorias ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). No entanto, em vez de encaminhar qualquer processo, utilizavam os dados pessoais das vítimas para contratar empréstimos consignados em seus nomes.

Com os contratos fraudulentos aprovados, os valores dos empréstimos eram transferidos para contas controladas pela quadrilha.

Durante a ação policial, os agentes apreenderam 50 carteiras de trabalho que estavam em posse dos suspeitos, além de documentos e comprovantes de movimentações financeiras. Até o momento, 18 vítimas foram identificadas, com prejuízos que variam de R$ 9 mil a R$ 80 mil.

Quatro suspeitos foram detidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo criminoso. Todos permanecem à disposição da Justiça.

O caso foi registrado no Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra como captura de procurado, cumprimento de mandado e apreensão de objeto.