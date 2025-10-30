Embu e Itapecerica estão entre as cidades que mais registram roubos e furtos de caminhões

Por Geovanna Matos, na Redação

Um levantamento realizado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) revelou que Itapecerica da Serra e Embu das Artes estão entre as 10 cidades do Estado de São Paulo que mais registraram ocorrências de roubo e furto de caminhões em 2025.

Os dados chamam atenção para o avanço desse tipo de crime em municípios, que até pouco tempo não apareciam nos principais rankings do Estado. Os dados são do Boletim Tracker-Fecap.

A pesquisa apontou que Itapecerica da Serra ocupa o quinto lugar entre as cidades paulistas com mais registros de roubo e furto de caminhões, totalizando 62 ocorrências entre janeiro e agosto de 2025. O município se destaca não apenas pelo volume de casos, mas também pelo crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2024. Embu das Artes ficou em sétimo lugar, registrando 52 ocorrências no mesmo período.

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no trecho de Itapecerica da Serra, é listada no levantamento como terceira via mais perigosa do Estado, registrando 11 dos casos no período analisado.

Segundo os pesquisadores, a localização estratégica, com intenso fluxo de caminhões e conexões diretas com centros logísticos da capital, tem tornado a região um alvo recorrente para quadrilhas especializadas.

De acordo com os pesquisadores da FECAP, as rodovias continuam sendo os principais pontos de vulnerabilidade. O padrão identificado mostra que os criminosos aproveitam os trechos de menor fiscalização e o tráfego intenso para realizar as ações com rapidez e dispersão.

Embora os números de Embu das Artes e Itapecerica da Serra ainda sejam inferiores aos dos grandes polos logísticos do Estado, a presença dessas cidades no levantamento evidencia um movimento de expansão das ocorrências, sinalizando também a necessidade de ações preventivas mais eficazes contra esse tipo de crime.

Veja as 10 cidades que mais registram roubos e furtos de caminhões :