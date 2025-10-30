Líder de facção do Maranhão e aliado do Comando Vermelho é preso em Taboão da Serra

Direto da Redação / Taboão da Serra, dia 30 de outubro

Foi preso na manhã desta quinta-feira (30) em Taboão da Serra um homem acusado de pertencer a organização criminosa Primeiro Comando do Maranhão (PCM) e ser uma das lideranças do Comando Vermelho. Ele estava foragido há três anos e tem mais de 40 anos de condenação a cumprir por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Josué S. da S., conhecido como Gaspar, estava escondido no Jardim Record, bairro da periferia de Taboão da Serra. A Operação para sua prisão foi realizada em parceria entre as Polícias Civis do Maranhão e São Paulo. Mais de 10 viaturas e dezenas de policiais participaram da ação.

Segundo a polícia do Maranhão, ele tinha posição de destaque na organização criminosa após aliança do PCM e o Comando Vermelho.