Escola do Legislativo da Câmara de Taboão da Serra recebe “Selo APEL 2025” em reconhecimento a educação legislativa

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra recebeu o selo APEL de reconhecimento pela educação Legislativa e Cidadã durante o 16º Encontro da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas (APEL), que aconteceu no dia 17 de outubro em Campinas.

O selo APEL é uma certificação que reconhece, valoriza e dá visibilidade às Escolas que promovem ações educativas de excelência, alinhadas à missão institucional dos Parlamentos e Tribunais de Contas.

Para o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, “a conquista deste selo demonstra a importância da escola do legislativo para esta Casa de Leis, para nossa comunidade e para o fortalecimento da democracia”, diz.

Segundo o diretor da Escola, Adalberto Graciano, o selo “ é um reconhecimento público e técnico do trabalho desenvolvido pela Escola, além de valorizar a função educativa do Parlamento e estímulo à melhoria contínua dos nossos trabalhos”, afirma.

Promovido pela APEL, em parceria com a Escola do Legislativo de Campinas (Elecamp) e a Escola do Legislativo de Araras, o encontro teve como foco o papel das Escolas do Legislativo na formação cidadã e na modernização do serviço público.

Além da Câmara Municipal de Taboão da Serra, outras 28 câmaras tiveram seus trabalhos reconhecidos.