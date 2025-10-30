Sabesp oferece caixas-d’água gratuitas para famílias de baixa renda em Taboão, Embu e Itapecerica

Direto da redação

Famílias de baixa renda de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra poderão receber caixas-d’água gratuitas, incluindo instalação feita pela Sabesp, por meio do Programa Reserva Certa. A iniciativa visa garantir o abastecimento regular em regiões mais altas ou vulneráveis e minimizar os impactos da queda de pressão da água durante a noite.

A medida ocorre em meio à queda histórica no nível dos reservatórios, que atingiram o ponto mais baixo dos últimos dez anos, e tem como objetivo assegurar uma reserva mínima para o consumo diário, evitando transtornos durante períodos de manutenção ou interrupções temporárias no fornecimento.

Para receber o benefício, é necessário residir em áreas atendidas pela Sabesp na Região Metropolitana de São Paulo, estar cadastrado em uma das tarifas sociais da companhia (tarifa vulnerável, social ou social 2) e morar em locais mais altos ou distantes, onde o retorno da água costuma demorar após a redução da pressão.

As famílias interessadas devem solicitar o benefício pelos canais oficiais da Sabesp, que realiza uma vistoria técnica gratuita em até sete dias para avaliar as condições do imóvel. Caso aprovado, o reservatório é instalado sem custo em até 20 dias.

Durante a visita, técnicos orientam os moradores sobre o uso racional da água e a limpeza periódica da caixa a cada seis meses.

Além da instalação das caixas-d’água, o Governo do Estado de São Paulo anunciou ações complementares para enfrentar a crise hídrica, como campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água, monitoramento diário dos reservatórios e ampliação de programas voltados às famílias de baixa renda, incluindo o Reserva Certa.

Os pedidos podem ser feitos pelos canais oficiais da Sabesp: site www.sabesp.com.br ou telefone 0800 055 0195.