Moradores interditam a rodovia Régis Bittencourt após chacina em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Cerca de 100 moradores protestam contra a chacina que vitimou quatro pessoas em Itapecerica da Serra, e interditam a rodovia Régis Bittencourt, em ambos os sentidos, no quilômetro 287, nesta quarta-feira (12).

Os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus, bloqueando o tráfego por volta das 16h45. De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, os motoristas enfrentam 5 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e 7 quilômetros no sentido Curitiba até às 17h30.

Os moradores também carregam bexigas brancas como um pedido de justiça pelo assassinato de Kauã Gabriel da Silva Santos, Kauã Rodrigues dos Santos, Marcos Thiago da Silva Oliveira e Valdivino Silva de Sá, na noite de terça-feira (11).