Itapecerica da Serra recebe as Semifinais da “Taça das Favelas” neste sábado (15)

O Campo do Imperial, no Santa Júlia, em Itapecerica da Serra recebe neste sábado (15/7) as semifinais da Taça das Favelas 2023. Os confrontos começam às 10h e definirão as equipes que disputam as finais no próximo dia 23 de julho.

Em campo, os times: Guarani (Horizonte Azul e Crispim); Mutirão (Chácara Balbina); Nova Era (Jardim Cinira), e Audax (Branca Flor), lutam pelas vagas na categoria masculina. Enquanto na categoria feminina: Felinas do Aliança (Parque Paraíso); Paz Demorô (Jd. Jacira); Imperial (Sta. Júlia); Nova Era (Jardim Cinira); Yes F.C. (Lagoa), definem quem avança para a decisão da competição.

O torneio é organizado pela Cufa – Itapecerica da Serra, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Os jogos da categoria masculina acontecerão no período da manhã, e no período da tarde os jogos da categoria feminina; todos com transmissão ao vivo pelo canal FALANDO DE ESPORTES do YouTube.

Confira a programação:

Masculino:

1º Jogo às 10h Guarani X Mutirão F.C

2º Jogo às 11h30 Nova Era X Audax

Feminino:

1º Jogo às 14h30 Nova Era X Yes F.C

2º Jogo às 16h Paz Demorô X Imperial