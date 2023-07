IBGE abre inscrições até 19 de julho para o concurso público com salário inicial de até R$ 3,1 mil

Por Samara Matos, na redação

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abre Processo Seletivo Simplificado para Supervisor de Coleta e Qualidade e para Agente de Pesquisa e Mapeamento. São mais de 7.500 vagas para a região de Embu das Artes. As inscrições vão até 19 de julho e poderão ser realizadas pelo site ibfc.org.br. O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os editais, com todas as informações do concurso:

Ao todo, são 7.548 vagas para as posições:

Agente de Pesquisas e Mapeamento, com salário inicial de R$ 1.387,50;

Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário inicial de R$ 3.100;

A previsão de duração do contrato é de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais dois. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O Supervisor de Coleta de Qualidade é responsável por:

organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação;

controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos.

As 783 oportunidades para a posição de Agente de Pesquisas e Mapeamento serão distribuídas assim:

Região Norte: 109 vagas

Região Nordeste: 237 vagas

Região Centro-Oeste: 89 vagas

Região Sudeste: 237 vagas

Região Sul: 111 vagas

Vale ressaltar que a remuneração inicial é de R$ 3.100,00. Os contratados também receberão benefícios como auxílio-alimentação de R$ 658,00 e auxílio-transporte.

Entre as funções atribuídas a um Agente de Pesquisas e Mapeamento está:

visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados

Ao todo, são 6.721 oportunidades para a posição de Agente de Pesquisas e Mapeamento, sendo:

Região Norte: 913 vagas

Região Nordeste: 2.045 vagas

Região Centro-Oeste: 763 vagas

Região Sudeste: 1.956 vagas

Região Sul: 1.044 vagas.

Por fim, a remuneração inicial é de R$ 1.387,50, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 658,00 e auxílio-transporte.

Quem pode participar

Em geral, não é necessário formação em curso superior para prestar o concurso. Sendo assim, para participar do processo seletivo da Petrobras, o candidato precisa:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter entre 18 anos e 75 anos de idade na data da posse;

Ter aptidão física e mental;

Apresentar CPF e demais documentos oficiais, como certidão de nascimento ou casamento e título de eleitor;

Ter Ensino Médio completo;

Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos públicos.

Em especial para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade, o candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B — carros.

Isenção da taxa de inscrição

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar a isenção da taxa para a participação no concurso da Receita Federal, mediante comprovação.

As solicitações deverão ser requisitadas entre às 10h do dia 04 de julho até às 23h de 19 de julho, e declarar-se membro de “família de baixa renda” no momento da inscrição.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado em 26 de julho. Os candidatos não contemplados podem apresentar recurso entre os dias 27 e 28 de julho; a segunda análise será publicada em 02 de agosto.

Processo seletivo

O processo seletivo do IBGE é composto por realização prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 17 de setembro. O teste terá três horas de duração.

Para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade, a avaliação contará com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e Geografia.

Já para a posição de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a prova abordará questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia.