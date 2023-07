Rod & Raf está contratando em Taboão da Serra, Embu das Artes, Juquitiba e SP

Por Samara Matos, na redação

Os Supermercados Rod & Raf estão contratando funcionários para unidades em Taboão da Serra, Embu das Artes e São Paulo. De acordo com a rede, os currículos podem ser enviados para o e-mail cv@rodraf.com.br, com a vaga no assunto do e-mail.

As oportunidades são para Encarregado (a) de loja e Gerente Júnior. Caso você não se encaixe em nenhuma das duas vagas, você pode cadastrar seu currículo no banco de talentos da empresa. [Clique Aqui]

O Rod & Raf Supermercados busca por profissionais qualificados, através do processo de recrutamento e seleção e análise de perfil. Bem como oferece programas de capacitação profissional no varejo.

O Rod & Raf Supermercados acredita que todas as pessoas são diferentes! Elas não aprendem da mesma forma e nem se comprometem por um mesmo motivo. Portanto, pra gente, ser diferente é normal! O nosso Programa de Inclusão de pessoas com deficiência estimula a diversidade e valoriza o direito de ser diferente!​