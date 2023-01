Direto da redação

Um acidente fatal no fim da manhã deste domingo, dia 1 de janeiro de 2023, deixou uma pessoa morta no Largo do Taboão, bem na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo.

Em video publicado em rede social, o ex-secretário de segurança Delegado Falcão, o motoqueiro teria furado o farol vermelho e batido na traseira lateral de um ônibus, que ficou danificado. A outra vítima foi socorrida ao Hospital.

*Caso a gente receba mais informações, atualizamos a notícia.