Alguns minutos foram suficientes para que as chamas consumissem um carro na Rua João Pires de Camargo, divisa com a Avenida Intercap, em Taboão da Serra. O incêndio aconteceu na noite de quarta-feira (15) e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com populares, o fogo teria iniciado após problemas elétricos no carro. O dono do veículo abandonou o local e não foi localizado.

Confira o vídeo: