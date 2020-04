Cajec cria “Arrecadação Emergencial” para manter o atendimento de crianças e adolescentes com câncer

Por Samara Matos, na redação

A Casa José Eduardo Calvichio (Cajec), em Taboão da Serra, criou a campanha emergencial para arrecadar doações e manter os atendimentos de crianças e adolescentes com câncer e transplantes. Os interessados podem fazer a doação em dinheiro no site, por depósito em conta ou doar alimentos, produtos de higiene e/ou Limpeza.

Devido a pandemia do coronavírus, os eventos presenciais que eram um dos principais meios de arrecadar doações do Cajec foram cancelados. Com isso, as arrecadações diminuíram. A casa oferece abrigo, alimentação e transportes para crianças e adolescentes que vieram de outras cidades para fazer tratamento de câncer em hospitais de São Paulo.

O Cajec deixou um recado em suas redes sociais falando sobre a necessidade de doações. “O Cajec continua funcionando e tomando os devidos cuidados para a saúde das crianças e dos adolescentes que tratam do câncer ou transplante. A Casa sobrevive apenas com doações e, sem as visitas e os eventos, a arrecadação despencou. Por isso, precisamos de você mais do que nunca!”

O doador pode ligar no (11) 4701-4194 / 4784-7149 ou 97121-9806.